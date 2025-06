Silent Hill f mira a riportare la serie alle sue origini giapponesi, perché diventata troppo occidentale

Come saprete, Silent Hill f non si svolge a Silent Hill, ma in una città giapponese chiamata Ebisugaoka, ispirata a un luogo reale. Stando a Motoi Okamoto, producer della serie, e a Ryukishi07, narrative director del gioco, la decisione di Konami di collaborare con NeoBards Entertainment e di cambiare l'ambientazione del gioco è finalizzata a riportare i Silent Hill alle loro radici di horror giapponesi, visto che ora viene percepita come una serie quasi occidentale.