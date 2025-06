Ecco i requisiti ufficiali della versione PC di Silent Hill F

Oltre ad aprire le prenotazioni del gioco, Konami ha svelato anche i requisiti ufficiali della versione PC di Silent Hill f, il nuovo capitolo della sua celebre serie horror, che ritornerà il 25 settembre su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

Il sistema per accedere al gioco è abbordabile, visto che si parla di un Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600, di 16 GB di RAM e di una GPU GeForce GTX 1070 Ti o Radeon RX 5700.

I requisiti consigliati sono più alti, ma anch'essi non sono eccessivi, tra CPU (Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500) e GPU (GeForce RTX 2080 o AMD Radeon RX 6800XT), con la RAM che rimane la stessa. Anche lo spazio occupato su SSD / HD non stupisce, di questi tempi, visto che si parla di 50 GB in entrambi i casi.