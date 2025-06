Aperte le prenotazioni di Silent Hill f, con tutti i dettagli sulle edizioni digitali

Tanti possibili intrecci

In effetti lo schema di tutti i possibili intrecci è abbastanza intricato. Fortunatamente c'è una tabella illustrativa che ci viene in aiuto. La trovate qui di seguito.

Tutte le edizioni di Silent Hill f

Riassumendo: è possibile acquistare Silent Hill f in edizione standard o in quella Digital Deluxe, con la prenotazione che aggiunge in ogni caso gli stessi bonus. Volendo, è possibile acquistare la versione Standard e poi, in caso di ripensamento, pagare un extra per passare all'edizione Digital Deluxe.

L'edizione Digital Deluxe contiene:

Il gioco completo

L'Artbook digitale

La Colonna sonora digitale

Il Costume da coniglio rosa

Konami ha anche specificato che l'artbook digitale e la colonna sonora digitale saranno inclusi in un'applicazione bonus e che la colonna sonora digitale potrà essere scaricata in formato MP3 o WAV dal client di Steam.

I contenuti della Deluxe Edition più i bonus per le prenotazioni

I bonus per le prenotazioni, saranno invece:

Uniforme alla marinara bianca

Omamori: peonia

Pacchetto di oggetti

L'Omamori: peonia è un oggetto equipaggiabile che sarà aggiunto tra i bonus.

Il pacchetto di oggetti, anch'esso aggiunto tra i bonus, contiene:

1 aburaage avvizzito

1 acqua divina

1 kit di pronto soccorso

Per il resto vi ricordiamo che Silent Hill f sarà lanciato il 25 settembre 2025 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Sarà un capitolo indipendente, adatto anche ai nuovi giocatori.