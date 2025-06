Novità per Google Home: in arrivo nuovi controlli basati su Gemini e altre funzionalità

Le novità

Come già detto, le nuove funzionalità in questione sono disponibili con l'anteprima pubblica (quindi basterà registrarsi sul sito ufficiale). Secondo quanto riportato da The Verge, la prima novità più importante riguarda il supporto picture-in-picture per le Nest Cam su qualsiasi prodotto Google TV. Ciò significa che potrete osservare ciò che vedono le Cam direttamente dal vostro televisore (deve essere necessariamente un prodotto Google TV, però).

I possessori di Google TV potranno tenere d'occhio le cam attraverso una sezione dedicata

A migliorare è anche Gemini, con maggiori controlli: è possibile trasmettere la propria voce attraverso gli altoparlanti e digitare una domanda nell'app Gemini se volete ottenere maggiori informazioni sulla cronologia delle clip registrate. Per quanto riguarda le telecamere collegate e le clip in questione, è possibile avanzare velocemente da un secondo all'altro semplicemente toccando due volte il lato destro o sinistro dello schermo (come su YouTube).

Inoltre, attraverso alcuni sensori di Google Next è possibile determinare se qualcuno è in casa ed effettuare automazioni (basti pensare al termostato e alla regolazione della temperatura).