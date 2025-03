TCL e Google TV: Gemini arriva sui TV e "cambierà il modo in cui interagite con i televisori"

TCL sta dando seguito all'annuncio del CES 2025 di rafforzare la sua collaborazione con Google TV con l'integrazione del modello Gemini. L'IA promette di trasformare l'intrattenimento domestico, introducendo funzionalità più immersive e intelligenti.

Questa nuova generazione di Google TV, arricchita da Gemini e da nuove caratteristiche hardware, mira a offrire un'esperienza di intrattenimento più completa e a ridefinire l'interazione con il televisore, che si propone come un hub centrale per la gestione della smart home. Vediamo in che modo.