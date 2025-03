Il nuovo trailer di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl dice che "è solo l'inizio"

Immaginiamo sia dunque questo il significato del messaggio che il team ucraino ha voluto trasmettere con il trailer: tanto è stato fatto per arricchire Heart of Chornobyl e tanto ancora verrà realizzato in futuro, al fine di rendere il gioco perfettamente corrispondente alla visione dei suoi autori.

Disponibile su PC e Xbox Series X|S dallo scorso novembre , S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha ricevuto in questi mesi numerosi e importanti aggiornamenti che hanno introdotto parecchie novità e miglioramenti, andando a rendere l'esperienza ancora più solida e rifinita.

Quello che abbiamo visto finora è solo l'inizio per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl : un concetto che gli sviluppatori di GSC Game World hanno voluto enfatizzare nel nuovo trailer dedicato al gioco.

È il momento giusto per iniziare

A pochi giorni dalla grossa patch 1.3, con le sue oltre 1200 migliorie, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha insomma raggiunto un importante traguardo e chi ancora non ha provato questa coinvolgente esperienza survival dovrebbe assolutamente farlo: è il momento giusto per cominciare.

Come vi abbiamo raccontato nella recensione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, il gioco ci catapulta nella Zona di Esclusione di Chornobyl mettendoci al comando di uno stalker che si avventura in questo scenario alla ricerca di risorse e di risposte.

La Zona è tuttavia un luogo tutt'altro che sicuro, anzi le insidie sono dietro ogni angolo e includono mutanti feroci, soldati appartenenti a fazioni in guerra fra di loro e persino anomalie che si spingono al di là della comprensione umana.