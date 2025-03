S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl riceve la grossa patch 1.3 con oltre 1200 migliorie, anche sull'IA

GSC Game World ha pubblicato la patch 1.3 per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, introducendo oltre 1200 migliorie al gioco, molte delle quali riguardanti l'intelligenza artificiale, che si è rivelato un elemento piuttosto problematico al lancio.

Come riferito in precedenza dagli sviluppatori, il nuovo sistema A-life 2.0 che avrebbe dovuto comportare una sostanziale evoluzione nella gestione del mondo di gioco con il controllo "intelligente" di NPC e creature all'interno della Zona ha avuto un'implementazione alquanto problematica in un primo momento.

Di fatto, molte caratteristiche del sistema erano disattivate o non funzionanti, e GSC Game World ha continuato (e sta continuando) a lavorare per integrare tutti gli elementi previsti del sistema di gestione dell'intelligenza artificiale in questo periodo post-lancio.