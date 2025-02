S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha ricevuto la patch 1.2, che include oltre 1700 miglioramenti

"Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza i vostri feedback e commenti relativi alla vostra esperienza personale con la Zona, dunque grazie per averli condivisi qui su Steam, Reddit, Discord e altri social."

"Siamo pronti a presentarvi la patch 1.2: un aggiornamento massiccio , con oltre 1700 miglioramenti e correzioni legate a tutti gli aspetti del gioco: bilanciamento, luoghi, missioni, bloccanti, crash, prestazioni, altre correzioni ad A-Life 2.0 e così via", si legge nel post del team di sviluppo.

La patch 1.2 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è disponibile da oggi e si tratta di un aggiornamento gigantesco, considerando che include oltre 1700 miglioramenti che puntano a risolvere i problemi più o meno gravi del gioco, segnalati anche e soprattutto dagli utenti.

Alcune delle novità della patch 1.2

A poche settimane dal primo aggiornamento dell'anno, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl prosegue dunque il suo percorso di supporto post-lancio e conferma l'impegno di GSC Game World nel migliorare sempre di più l'esperienza di gioco attraverso interventi puntuali e mirati.

La lista completa delle novità è ovviamente impossibile da riportare nella sua interezza, vista la quantità di modifiche introdotte, che tuttavia entrano nel dettaglio di situazioni specifiche e si pongono dunque come semplici fix.

Si notano tuttavia alcuni interventi sulla componente stealth generale, sul bilanciamento di alcune armi, sulla fludiità del frame rate in determinate situazioni, sul design di alcuni scenari e il miglioramento delle animazioni facciali per i personaggi non giocanti.