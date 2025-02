La demo di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è disponibile e c'è anche un trailer

La versione dimostrativa di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii permette dunque di sperimentare alcune delle novità di questo episodio, senza tralasciare l'impianto action tradizionale con i suoi due differenti stili di combattimento .

Scaricabile gratuitamente , la demo include sia alcuni scenari di Honolulu che il folle insediamento di Madlantis, covo dei "pirati moderni" che imperversano nei caraibi e che si ritrovano in questo luogo anche per dar vita a spettacolari sfide navali.

È ora disponibile la demo di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii , che consente di provare l'esperienza dell'ultimo capitolo della serie SEGA prima dell'acquisto, come conferma lo spettacolare trailer pubblicato per l'occasione.

Manca poco, ormai

La data di uscita di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è ormai imminente: il gioco sarà disponibile a partire dal 21 febbraio su PC, PlayStation e Xbox, e a quel punto scopriremo se questa folle avventura sviluppata da Ryu Ga Gotoku Studio abbia le carte in regola per convincere gli ormai numerosi fan della saga.

In effetti i presupposti di questo primo capitolo con Goro Majima come protagonista assoluto sono a dir poco... peculiari. Il Cane Pazzo di Shimano si risveglia infatti su di un'isola sperduta, privo della memoria, e viene accolto da alcuni abitanti per poi scoprire che in quelle zone ci sono ancora i pirati!

