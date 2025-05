Un nuovo gioco/esperienza di Like a Dragon è stato annunciato, ma non crediamo sia ciò che i fan si aspettano

SEGA ha confermato che è in arrivo un nuovo gioco ufficiale dedicato a Like a Dragon , ma non crediamo sia quello che i fan della serie si potrebbero aspettare.

L'annuncio del progetto Like a Dragon x Roblox

In una comunicazione ufficiale, il team di sviluppo GeekOut ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare che stiamo collaborando con SEGA Corporation per sviluppare un'esperienza a tema sulla piattaforma Roblox".

"Questo entusiasmante progetto porta il mondo di Like a Dragon in Roblox sotto forma di esperienza su licenza. Like a Dragon è un franchise di giochi acclamato dalla critica e creato da SEGA, noto per la sua narrazione matura e l'esplorazione di temi complessi come l'amore, l'umanità e il tradimento. Ambientata nei vivaci quartieri del divertimento del Giappone, la serie offre una rappresentazione grintosa e realistica della vita urbana moderna. Il nostro obiettivo è quello di trasmettere il fascino unico di Like a Dragon in modo fresco e coinvolgente, sfruttando la potenza del mondo interattivo di Roblox".

"Stiamo portando avanti diligentemente lo sviluppo verso il rilascio ufficiale. Man mano che lo sviluppo procede, condivideremo aggiornamenti e contenuti esclusivi sui social media. Apprezziamo il vostro continuo interesse e supporto mentre il progetto va avanti".

Non è in realtà la prima volta che si parla di questo progetto e già un anno fa era circolato in rete il video che potete vedere qui sopra, che mostra una versione preliminare del contenuto di Roblox a tema Like a Dragon. Secondo quanto dichiarato da uno sviluppatore tramite Discord, il tutto era nato come progetto fan-made, ma poi ha ottenuto la licenza ufficiale da parte di SEGA.

Infine, vi segnaliamo quanto hanno venduto gli ultimi giochi pubblicati da Sega, come Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.