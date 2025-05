Audible accelera con l’intelligenza artificiale: audiolibri generati da voci sintetiche in 4 lingue

Audible ha annunciato un'importante evoluzione nella produzione di contenuti: l'arrivo di strumenti di intelligenza artificiale pensati per permettere agli editori di convertire rapidamente i testi in audiolibri, grazie a oltre 100 voci sintetiche disponibili in diverse lingue e accenti. La nuova tecnologia AI sarà offerta in due modalità distinte: un servizio end-to-end gestito interamente da Audible, e un sistema self-service, che mette direttamente in mano agli editori i tool per gestire la produzione in autonomia. La mossa si inserisce nella strategia di Audible per espandere il proprio catalogo globale, rendendo la pubblicazione di audiolibri più accessibile, veloce ed economica. Gli strumenti saranno resi disponibili nei prossimi mesi a una selezione di editori partner, e includeranno supporto multilingue per inglese, spagnolo, francese e italiano, con varie opzioni di accento e dizione.