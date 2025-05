Il PS Store ha lanciato i PlayStation Indies, con tantissimi sconti su giochi indipendenti e non per PS4 e PS5

Anche questa settimana il PlayStation Store di Sony ha dato il via a una nuova serie di promozioni. Questa volta è il turno dei "PlayStation Indies", ovvero un'ampia selezione sconti su giochi indipendenti o comunque lontani dai budget faraonici dei giochi tripla. Vediamo alcune delle offerte in evidenza.

Partiamo da The Outlast Trials, il survival horror cooperativo di Red Barrels è in promozione a 14,79 euro, con uno sconto del 60%. Prezzo molto simile anche per Blasphemous 2, che viene proposto con uno sconto del 50% rispetto ai 29,99 euro canonici.