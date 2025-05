Svelati i giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Extra e Premium di maggio

Prima di elencare tutte le nuove aggiunte, ricordiamo che i giochi disponibili per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium possono essere giocati solo finché rimangono nel catalogo del servizio. Diversamente, i giochi offerti mensilmente con l'abbonamento Essential ( ecco quelli offerti questo mese ) restano legati all'account dell'utente e sono fruibili in qualsiasi momento a patto di avere una sottoscrizione attiva.

Tutti i giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di maggio

Iniziamo con i giochi in arrivo per PlayStation Plus Extra (disponibili anche per gli abbonati a Premium). Questo mese troviamo un line-up variegata che copre più generi differenti, dall'action adventure Sand Land allo strategico Humankind.

Meno interessanti le novità per PlayStation Plus Premium. Infatti, c'è solo un nuovo classico in arrivo, si tratta dell'action a base di mecha Battle Engine Aquila, uscito su PS2 nel lontano 2004.

Uno scatto da Sand Land

PlayStation Plus Extra

Sand Land - PS4 e PS5

Soul Hackers 2 - PS5

Five Nights at Freddy's: Hel Wanted - Full Time Edition - PS4 e PS5

Battlefield 5 - PS4

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy - PS4 e PS5

Gran Blue Fantasy Versus: Rising - PS4 e PS5

Humankind - PS4 e PS5

Story of Seasons: A Wonderful Life - PS5

Gloomhaven Mercenaries Edition - PS4 e PS5

PlayStation Plus Premium

Battle Engine Aquila - PS4 e PS5

Che ne pensante delle novità di maggio di PlayStation Plus Extra e Premium? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.