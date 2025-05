In futuro sarà possibile controllare iPhone e iPad con la mente, secondo un rumor

Nel corso degli anni, l'interfaccia e l'esperienza d'uso dei dispositivi tech è radicalmente cambiata, complice soprattutto l'introduzione della funzionalità touchscreen, che ha portato con sè un notevole miglioramento dell'accessibilità per tutti gli utenti, con nuove modalità d'interazione. In particolare, ci eravamo lasciati giusto l'anno scorso con l'inedita interfaccia realizzata da Synchron, che permetteva di controllare il visore per realtà mista Apple Vision Pro tramite il solo utilizzo del pensiero. Stando a un recente report, la stessa Apple sarebbe attualmente al lavoro per implementare un sistema inedito che consentirebbe di controllare i suoi dispositivi con la mente: scopriamo insieme tutti i dettagli di questa indiscrezione.

Synchron e il futuro delle interfacce Secondo un recente report del Wall Street Journal emerso in Rete nelle ultime ore, Apple sarebbe attualmente al lavoro per realizzare un inedito sistema che permetterà di controllare iPhone, iPad e altri dispositivi in arrivo nel futuro con l'emissione di segnali cerebrali, senza necessariamente far uso della classica modalità di interfaccia touchscreen utilizzata tradizionalmente fino ad oggi. L'iniziativa potrebbe vedere alla base una stretta collaborazione con Synchron, un'azienda startup che produce un dispositivo impiantabile che consente di creare un'interfaccia cervello-computer, chiamato Stentrode. Il meccanismo alla base di Stentrode Tale dispositivo sarebbe infatti in grado di registrare i segnali bioelettrici provenienti dai vasi sanguigni situati all'interno della corteccia cerebrale. L'utilizzo di questa nuova tipologia di interfaccia potrebbe facilitare enormemente la vita ai pazienti che soffrono di malattie neurologiche come la sclerosi laterale amiotrofica, impossibilitati all'uso delle interfacce tradizionali. Entrando nel merito dei dettagli tecnici, l'impianto Stentrode verrebbe inserito all'interno della vena giugulare, per poi stabilizzarsi all'interno di un vaso sanguigno sulla superficie cerebrale.