Il nuovo trailer di Superman mostra buoni, cattivi, un cane e Lois Lane che bacchetta l'uomo d'acciaio

Il nuovo Superman

Guardandolo il filmato vediamo un Superman mosso da un profondo senso di compassione e dalla fiducia nel genere umano.

Ricordiamo gli attori principali del cast: David Corenswet ("Twisters", "Hollywood"), nel duplice ruolo di Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") come Lois Lane e Nicholas Hoult (la saga di "X-Men", "Giurato numero 2") nei panni di Lex Luthor. Nel film sono presenti anche Edi Gathegi ("For All Mankind"), Anthony Carrigan ("Barry", "Gotham"), Nathan Fillion (la saga dei "Guardiani della galassia", "The Suicide Squad"), Isabela Merced ("Alien Romulus"), Skyler Gisondo ("Licorice Pizza", "Booksmart"), Sara Sampaio ("At Midnight"), María Gabriela de Faría ("The Moodys"), Wendell Pierce ("Selma", il "Jack Ryan" di Tom Clancy), Alan Tudyk ("Andor"), Pruitt Taylor Vince ("Bird Box") e Neva Howell ("Greedy People").

Il film è prodotto da Peter Safran e Gunn, che sono anche i responsabili dei DC Studios, con Gunn che ha scritto anche la sceneggiatura, oltre ad averlo girato (come già ricordato).

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Superman sarà nei cinema di tutto il mondo a partire dal 9 luglio 2025.