Mortal Kombat 1: Definitive Edition lanciato a sorpresa, con tutti i contenuti prodotti finora

Warner Bros. Games ha annunciato il lancio di Mortal Kombat 1: Definitive Edition , disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC (è acquistabile su Steam ed Epic Games Store), al prezzo di 69,99 euro. Si tratta della versione completa dell'ultimo capitolo della storica serie di picchiaduro a incontri "che ha venduto oltre 100 milioni di unità in tutto il mondo", come ci ricorda il comunicato ufficiale.

I contenuti inclusi

Mortal Kombat 1: Definitive Edition include tutti i contenuti scaricabili già usciti, tra i quali l'espansione Kaos Sovrano, il Kombat Pack e il Kombat Pack 2, insieme alle Animality, delle mosse che trasformano i personaggi nei loro animali guida per annientare i nemici.

Ci sono anche delle nuove skin per Johnny Cage, Kitana, Scorpion e Shao Kahn ispirate al film Mortal Kombat II della New Line Cinema, che sarà lanciato nei cinema nell'autunno 2025. Ci sono anche delle skin ispirate al film Mortal Kombat del 2021 per Sub-Zero e la skin a tema torneo per Liu Kang.

Vediamo l'elenco di tutti i contenuti inclusi nella Mortal Kombat 1: Definitive Edition:

Il gioco principale di Mortal Kombat 1

L'espansione della storia Mortal Kombat 1: espansione Kaos Sovrano

Kombattenti del Kombat Pack: Quan Chi, Ermac, Takeda Takahashi, Omni-Man, Peacemaker, Patriota

Kombattenti kameo del Kombat Pack: Tremor, Khameleon, Janet Cage, Mavado, Ferra

Kombattenti Kombat Pack 2: Cyrax, Sektor, Noob Saibot, Ghostface, Conan il barbaro, T-1000

Kombattente kameo del Kombat Pack 2: Madam Bo

Kombattente Shang Tsung

Skin dal film Mortal Kombat II per Johnny Cage, Shao Khan, Kitana, Scorpion*

Skin dal film Mortal Kombat (2021) per Sub-Zero*

Skin Torneo di Liu Kang*

Skin Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage (include la voce e le sembianze dell'attore)

Skin Scorpion Matrimonio e Mileena Imperatrice*

Skin Ultimate Mortal Kombat 3: Sub-Zero e Noob Saibot*

Animality**

1,250 Kristalli del Dragone (Valuta in gioco)

Warner Bros. ha infine precisato che i possessori di Mortal Kombat 1 possono avere i contenuti dell'edizione completa acquistando l'Aggiornamento Mortal Kombat 1: Definitive Edition, che include il Kombat Pack, Kombat Pack 2, Mortal Kombat: espansione Kaos Sovrano e tutti i personaggi e le skin della Definitive Edition.