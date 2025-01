Mortal Kombat 1 raggiunge un nuovo traguardo di vendite su PC e console

La notizia arriva da Ed Boon, co-creatore della serie Mortal Kombat e chief creative officer di NetherRealm Studios, tramite una serie di messaggi alla community pubblicati su X, dove afferma che "con oltre 5 milioni di giochi venduti, vedere Mortal Kombat 1 ancora nella top 15 dei giochi più giocati per PS5 ci rende molto grati ai fan di Mortal Kombat. Grazie per continuare a supportare i giochi di NetherRealm Studios!"

Bene, ma non quanto i precedenti capitoli

Mortal Kombat 1 aveva superato il traguardo delle 4 milioni di copie acquistate lo scorso agosto, il che significa che è stato piazzato circa un altro milione di copie nell'arco di cinque mesi. Risultati positivi considerando il genere di appartenenza, ma lontanissimi da quelli di Mortal Kombat 11 e X, che hanno raggiunto rispettivamente un totale di 15 e 12 milioni di copie vendute.

Stando ad alcune indiscrezioni spuntate in rete lo scorso novembre pare che l'espansione Khaos Reign e il Kombat Pack 2, di cui fa parte anche la new entry Conan il Barbaro, abbiamo registrato numeri ben al di sotto delle aspettative di Warner Bros. Games, portando alla cancellazione di futuri DLC.

NetherRealm non ha mai commentato in via ufficiale questi rumor, ma nei post qui sopra Boon afferma che "con Conan ora disponibile per i giocatori, siamo entusiasti di continuare ad andare avanti con i futuri DLC!", il che potrebbe essere un riferimento a T-1000 di Terminator e gli altri lottatori già annunciati o magari un indizio del fatto che il supporto post-lancio del gioco durerà ancora a lungo tramite un possibile Kombat Pack 3. Staremo a vedere.