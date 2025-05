I fan pensano che Mortal Kombat 1: Definitive Edition segnerà la fine del gioco

Il lancio a sorpresa di Mortal Kombat 1: Definitive Edition ha destato preoccupazione tra i fan del gioco, che pensano che l'arrivo di questa edizione definitiva sancirà la fine del supporto post-lancio per il picchiaduro a incontri firmato NetherRealm Studios.

Come sappiamo, la Definitive Edition includerà il gioco base insieme a tutti i contenuti scaricabili pubblicati finora, dunque sia l'espansione Khaos Reigns che il Kombat Pack 1 e il Kombat Pack 2, oltre ad alcuni nuovi costumi ispirati ai due ultimi film tratti dalla saga.

Gli utenti sono però convinti che il pacchetto segnerà la conclusione di un percorso durato meno di due anni: una scelta dovuta evidentemente allo scarso successo dei DLC, una situazione questa di cui si vociferava già qualche tempo fa.

Certo, bisogna dire che per il momento né NetherRealm Studios né Warner Bros. hanno annunciato ufficialmente il termine del supporto post-lancio di Mortal Kombat 1, ma se è per questo non hanno neppure presentato nuovi pacchetti.