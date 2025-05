Mortal Kombat 1 è al capolinea: non riceverà altri DLC e personaggi, NetherRealm spiega il perché

Lo studio ha dato la notizia tramite una serie di messaggi pubblicati sui social, dove afferma di sapere che la decisione deluderà i fan che speravano in una maggiore quantità di contenuti nel tempo, ma che è stata necessaria per dare modo agli sviluppatori di concentrarsi completamente sul prossimo progetto (a questo proposito, si vocifera sarà Injustice 3 ).

Confermando i timori dei fan, NetherRealm ha dichiarato che con il lancio di Mortal Kombat 1: Defintive Edition ha concluso il supporto post-lancio del picchiaduro. Questo significa che, a parte piccoli aggiornamenti correttivi e con modifiche al bilanciamento, il gioco non riceverà nuovi contenuti , come DLC e kombattenti.

Le parole di NetherRealm

"Stiamo ascoltando le richieste dei giocatori per un supporto continuo di Mortal Kombat 1 e, anche se continueremo a supportare Mortal Kombat 1 tramite correzioni e aggiustamenti del bilanciamento, da questo momento in poi non verranno pubblicati altri personaggi DLC o capitoli della storia", recita il messaggio su X.

"Sappiamo che i fan saranno delusi, ma il nostro team di NetherRealm deve concentrarsi sul prossimo progetto per renderlo il più grandioso possibile."

Mortal Kombat 1 è stato pubblicato a settembre del 2023 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Di conseguenza il supporto con nuovi contenuti si è interrotto a meno di due anni dalla pubblicazione, delle tempistiche effettivamente più brevi di quelle viste con Mortal Kombat 11. In parte il motivo potrebbe essere vendite sotto le aspettative di Warner Bros. Games: il gioco ha totalizzato oltre 5 milioni di copie, non poche ma sicuramente molte di meno rispetto ai 15 milioni di unità totalizzate dal precedente episodio.