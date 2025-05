Lo spirito del Giappone: trama e contenuti

Come accennato in apertura, la modalità principale di JDM: Japanese Drift Master ci metterà nei panni di Touma, un ragazzo polacco che si è appena trasferito in Giappone e non ha potuto evitare di portarsi dietro l'entusiasmo per i motori, la velocità e le corse. Per sua fortuna, incontra subito persone che apprezzano e incoraggiano questi suoi tratti, spronandolo a non abbandonarli.

Di giorno impiegato come corriere per un ristorante di sushi (e non di tofu, occhio), di notte pilota clandestino disposto ad accettare qualsiasi sfida, il protagonista del gioco di guida sviluppato da Gaming Factory non fa nulla per discostarsi dagli stereotipi di una narrazione di stampo adolescenziale, che viene portata avanti attraverso pagine in stile manga in bianco e nero (con tanto di testi in italiano), introducendo man mano nuovi personaggi e situazioni.

A fare da sfondo a queste vicende c'è la regione fittizia di Guntama, palesemente ispirata alle prefetture di Gunma, Saitama e Nagano: un open world liberamente esplorabile, che alterna stretti tornanti di montagna, tangenziali su cui sfrecciare a tutta birra e intricate zone industriali al fine di rappresentare in maniera autentica la realtà e le atmosfere di un Giappone che sembra uscito fuori da un anime.

Le pagine del manga di JDM: Japanese Drift Master, localizzate anche in italiano nel gioco

Seguendo un sistema di progressione di stampo tradizionale, che consente di guadagnare punti e denaro in base alle vittorie ottenute, nel corso della campagna potremo cimentarci con diversi tipi di eventi: dalle gare di drifting alle corse classiche di velocità, dalle drag race alle missioni di consegna del sushi in stile Crazy Taxi: meglio non far attendere troppo i clienti, ma occhio a non sbatacchiare quei nigiri!