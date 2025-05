NetherRealm sta lavorando a Injustice 3? Un leaker lo suggerisce

I tempi sono maturi per un nuovo Injustice?

La soffiata è arrivata con un criptico post su X, dove multiversusie esprime il proprio disappunto per l'imminente chiusura definitiva dei server di Multiversus e, di conseguenza, la sua carriera da leaker, ritenendola un'"ingiustizia" (o "injustice" in inglese). Fin qui nulla di strano, se non fosse che ha ripetuto questo termine per tre volte e, giusto per rendere ancora più chiaro il senso del messaggio, successivamente ha pubblicato un secondo post con scritto "3". Insomma, il riferimento a "Injustice 3" è abbastanza evidente.

In passato multiversusie ha condiviso parecchie soffiate sui lavori e i nuovi contenuti di MultiVersus, dunque si tratta di una fonte quantomeno da prendere in considerazione, seppur con le pinze.

A ogni modo l'arrivo di un nuovo Injustice è un'ipotesi tutto sommato plausibile. Nel 2023 Ed Boon, il boss di NetherRealm, ha svelato che Injustice 3 è stato effettivamente in sviluppo per certo un periodo di tempo, ma che il team decise di mettere in pausa il progetto per concentrarsi su Mortal Kombat 1 e per far fronte alle difficoltà legate al Covid-19 e il passaggio all'Unreal Engine 4. Non è escluso che, prima o poi, lo studio non decida di riprendere i lavori sul gioco. Considerando poi che Injustice 2 è uscito nel lontano 2017, i tempi sarebbero anche maturi.