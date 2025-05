La demo di Blades of Fire è disponbile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, è il nuovo gioco del team di Metroid Dread

Come anticipato nei giorni scorsi dal team di MercurtySteam, lo studio dietro a Metroid Dread e Castlevania: Lords of Shadow, ora è disponibile una demo di Blades of Fire , il nuovo action GDR in arrivo nei negozi la prossima settimana.

Un piccolo assaggio prima del lancio in programma la prossima settimana

La demo è disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC. Se siete interessati, potrete scaricarla tramite il PlayStation Store a questo indirizzo, su Xbox Store da qui e infine tramite Epic Games Store a questo link per la versione PC.

Vi ricordiamo che Blades of Fire sarà disponibile su console PlayStation e Xbox e su PC (Epic Games Store) a partire da giovedì 22 maggio. Si tratta di un action GDR ambientato in un universo dark fantasy e in cui i giocatori dovranno creare con le proprie mani le armi. Infatti, non si possono né comprare né trovare, e sarà necessario ogni volta forgiarle. In totale ci sono sette tipologie di armi differenti e 30 Rotoli della Forgiatura che applicano abilità e caratteristiche uniche alle nostre creazioni, dando vita a un sistema di crafting profondo e strategico.