GTA 6 potrebbe essere rinviato nuovamente? Il CEO di Take-Two spiega perché è poco probabile

Il rinvio di GTA 6 al 26 maggio del prossimo anno è stata una doccia fredda per molti giocatori che non vedevano l'ora di girovagare tra le strade di Vice City quest'autunno. Molti fan di vecchia data, invece, non sono rimasti affatto sorpresi, visto che il rimandare la pubblicazione è praticamente una tradizione per Rockstar Games.

Questo significa che il gioco potrebbe subire ulteriori ritardi? Mai dire mai, ma secondo Strauss Zelnick, il CEO della compagnia madre Take-Two, è un'eventualità poco probabile.