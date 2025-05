Nintendo Switch 2, facciamo una panoramica delle specifiche e le caratteristiche dell'hardware della console

In questo articolo le riassumiamo per offrire una panoramica dell'hardware di Nintendo Switch 2 , concentrandoci in particolare sugli aspetti finora meno chiari, come CPU, GPU e memoria. Nel farlo, cercheremo, nei limiti del possibile, di rendere il tutto comprensibile anche a chi non ha molta familiarità con termini tecnici legati all'hardware, pur quanto una conoscenza di base sicuramente aiuta ad avere un quadro più completo.

Come da tradizione, però, Nintendo è piuttosto restia nel divulgare dettagli tecnici sulle sue console. Switch 2 non fa eccezione e di fatto ufficialmente sappiamo che per il SoC (System on a Chip) - un singolo chip che integra CPU, GPU, memoria e altre unità, ovvero il cuore pulsante del dispositivo - utilizza una soluzione personalizzata realizzata da NVIDIA, ma senza ulteriori dettagli da parte della compagnia. Fortunatamente, Digital Foundry ha recentemente analizzato nel dettaglio le specifiche tecniche praticamente complete .

Per quanto la filosofia di Nintendo sia da sempre lontana dalla corsa alla potenza grafica perseguita da Sony e Microsoft, crediamo sia lecito chiedersi quale sia potenziale e i possibili limiti del dispositivo. Dopotutto, anche la stessa Nintendo sembra puntare su un forte supporto dei giochi di terze parti multipiattaforma, pensati anche per PS5 e Xbox Series X|S (e per le future console di Sony e Microsoft). E nel Direct di presentazione della console, la grande N ci ha sorpreso parlando di supporto ai 120Hz, VRR, HDR e modalità grafiche. Un linguaggio insolito per il pubblico generalista che rappresenta il target della Switch originale; questa volta l'azienda di Kyoto sembra essersi rivolta agli appassionati più esigenti.

CPU

A differenza di Nintendo Switch 1, che monta un Tegra X1 standard, Switch 2 presenta un SoC completamente personalizzato in base alle richieste della stessa Nintendo, con nome in codice T239. Questa, in realtà, è un'informazione che in via non ufficiale circola già da tempo, ma ora Digital Foundry è riuscita a scoprire maggiori dettagli al riguardo.

Lato CPU, Nintendo e NVIDIA hanno puntato su ARM Cortex A78C con otto core - ovvero le singole unità di elaborazione. Questo processore funziona con un sistema ARMv8 a 64 bit e include un sistema di crittografia avanzato per una gestione più sicura dei dati. Secondo le specifiche ufficiali di ARM, la cache - ovvero la memoria interna che la CPU utilizza per accedere rapidamente ai dati più frequenti, evitando di dipendere dalla RAM, che è più lenta - è disponibile in diverse configurazioni. Nel caso di Switch 2, Digital Foundry riporta una configurazione con due sezioni di primo livello (L1), la più veloce, una per le istruzioni e l'altra per i dati, entrambe da 64KB per ogni core. Il secondo livello (L2) offre 256KB per ogni unità computazionale, mentre il terzo livello (L3), più grande ma meno rapido, fornisce 4MB condivisi tra tutti i core.

Degli otto core disponibili, sei sono a completa disposizione degli sviluppatori per gestire le operazioni di gioco, come fisica, intelligenza artificiale e via dicendo. I restanti due, invece, sono riservati a Nintendo per assicurare la piena operatività e stabilità del sistema operativo, ad esempio per gestire l'interfaccia utente, la connessione di rete e altre operazioni in background. Parliamo di una suddivisione molto simile a quella del processore Tegra X1 di Switch 1, dove su quattro nuclei operativi gli sviluppatori ne potevano utilizzare solo tre. Precisiamo, inoltre, che si tratta di una soluzione comune in ambito console. Giusto per fare un esempio, sempre secondo a Digital Foundry, PS5 mette a disposizione sei core e mezzo su otto.

Nintendo Switch 2 in modalità docked

Interessanti le scoperte dei tech enthusiast sulle frequenze della CPU - la velocità con cui il processore esegue le operazioni. In modalità portatile il processore opera a 1.100Mhz, tuttavia nella modalità performance (ovvero quando Switch 2 è collegato al dock) si scende a 998Mhz. Ciò è insolito, dato che il secondo scenario di utilizzo dovrebbe garantire che il potenziale della console sia completamente sbloccato. Digital Foundry ipotizza che ciò sia dovuto alla larghezza di banda della memoria - la velocità con cui i dati passano dalla CPU alla GPU e viceversa. In modalità portatile, questa si riduce, il che potrebbe avere un impatto sulle frequenze del processore.

In tutto ciò, i conti non tornano rispetto alle specifiche condivise da Nintendo agli sviluppatori. La grande N, infatti, afferma che il processore tecnicamente potrebbe spingersi fino a 1,7 Ghz, un valore di gran lunga superiori a quelli confermati da Digital Foundry. Anche qui non c'è una risposta chiara, ma solo speculazioni: la CPU magari potrebbe davvero raggiungere queste frequenze, ma forse solo in situazioni specifiche o attraverso degli aggiornamenti futuri. Successe una cosa simile con Switch 1, dove la grande N migliorò i tempi di caricamento riducendo la frequenza della GPU e aumentando quella della CPU.