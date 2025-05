Il Darth Vader di Fortnite dice le parolacce costringendo Epic Games a correre ai ripari

Il Darth Vader aggiunto ieri su Fortnite a quanto pare può lasciarsi sfuggire qualche parolaccia, il che ha costretto Epic Games a correre ai ripari pubblicando un hotfix che elimina le risposte scurrili date dall'IA.

Per chi non lo sapesse, ieri su Fortnite è stata introdotta una versione interattiva di Darth Vader, il celebre antagonista dei film di Star Wars. Non solo i giocatori possono reclutarlo in squadra e combattere al suo fianco, ma possono persino scambiarci quattro chiacchiere, con le risposte generate tramite Gemini e un'intelligenza artificiale che simula la voce di James Earl Jones, lo storico doppiatore del personaggio morto lo scorso anno.