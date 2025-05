Fortnite permette di parlare con Darth Vader, grazie a un'IA che simula la voce di James Earl Jones

Non si tratta della prima volta che in Fortnite appere una ricreazione digitale di una persona deceduta. Un esempio è il concerto virtuale dello scorso anno di Juice Wrld, un giovane rapper e fan del battle royale di Epic Games morto a causa di overdose nel 2019. Tuttavia, è la prima volta che il gioco propone la possibilità di interagire con un'IA che simula la voce e le risposte di un personaggio in base alle affermazioni del giocatore.

Epic Games ha ricevuto il consenso dalla famiglia di James Earl Jones

Questa novità è stata presentata tramite il sito ufficiale, dove scopriamo che Epic Games ha ricevuto il consenso di usare la voce di Jones dalla sua famiglia. Il personaggio appare in alcune location della Battaglia Reale e potremo reclutarlo per fare squadra con noi. Possiamo vedere un esempio di alcune iterazioni di questa IA che ha abbracciato il lato oscuro della Forza nel video qui sotto.

"James Earl sentiva che la voce di Darth Vader era inseparabile dalla storia di Star Wars e ha sempre voluto che i fan di tutte le età potessero continuare a viverla", si legge in un comunicato diffuso oggi dalla famiglia di Jones. "Speriamo che questa collaborazione con Fortnite permetta sia ai fan di lunga data di Darth Vader che alle nuove generazioni di condividere il piacere di questo personaggio iconico".

Stando alle FAQ dell'iniziativa, il Darth Vader di Fortnite risponde solo parlandogli in lingua inglese. Viene precisato, inoltre, che volendo è possibile anche segnalarlo, proprio come se fosse un utente qualunque, nel caso di una risposta inappropriata o offensiva.

Ma come funziona di preciso questo sistema? Sempre dai dettagli ufficiali, apprendiamo che "quando parli con Darth Vader, inviamo in modo sicuro i file audio contenenti la tua voce a Gemini per generare le risposte del personaggio. I tuoi file audio e le relative trascrizioni non verranno memorizzati. Se dovessi segnalare delle conversazioni, riceveremmo solo le risposte di Darth Vader", ha scritto Epic Games.