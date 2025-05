Annunciato il Future Games Show: Summer Showcase 2025, data e i giochi confermati

Verranno mostrati oltre 40 giochi

L'evento sarà condotto dai doppiatori Laura Bailey (Abby di The Last of Us Parte 2) e Matthew Mercer (Vincent Valentine in Final Fantasy 7 Rebirth) e mostrerà oltre 40 giochi, tra world premiere, demo esclusive, interviste agli sviluppatori e, ovviamente, nuovi trailer da studi tripla A e indipendenti.

Sono stati già confermati alcuni dei giochi che verranno mostrati per l'occasione. Nello specifico è in programma un nuovo trailer del survival horror cinematografico The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 di Supermassive Games (lo studio di Until Dawn), un'intervista dedicata a Mafia: Terra Madre con gli sviluppatori di Hangar 13 e un nuovo trailer di Crisol: Theater of Idols.

Ovviamente noi seguiremo dal vivo l'evento, pronti a riportare sulle nostre pagine tutti gli annunci più interessanti. Vi ricordiamo che il giorno prima sarà il turno del Summer Game Fest 2025 condotto da Geoff Keighley.