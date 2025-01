Annunciati data e orario del Summer Game Fest 2025, parteciperanno oltre 40 publisher

L'organizzazione del Summer Game Fest ha annunciato le date e gli orari dell'edizione 2025 e i primi dettagli sui piani dell'evento, che anche quest'anno promette di essere ricchissimo di annunci, giochi e trailer.

La fiera si svolgerà tra il 6 e il 9 giugno, con l'appuntamento principale, ovvero lo show condotto da Geoff Keighley, in programma per venerdì 6 giugno alle 23:00 italiane, con una durata stimata di circa due ore. Si svolgerà presso lo YouTube Theater di Los Angeles, in California. Come da tradizione avrà "spettacolari annunci di nuovi videogiochi, sorprese e rivelazioni" e vedrà "la partecipazione di oltre 40 publisher leader dell'industria". Insomma, un appuntamento assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati.