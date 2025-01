Gareth Damian Martin è un autore decisamente prolifico, pur lavorando quasi completamente da solo con il nome di Jump Over The Age. Sempre cosciente dei limiti produttivi imposti dalla sua scelta radicale, dal 2020 a oggi ha lanciato ben tre giochi, tutti tecnicamente modesti ma di grandissimo spessore: In Other Waters, Citizen Sleeper e ora Citizen Sleeper 2: Starward Vector , con cui ha voluto ampliare ed elaborare ulteriormente alcune idee della sua opera precedente , portandola in qualche modo alle sue estreme conseguenze.

Come avrete capito, a differenza del primo Citizen Sleeper non ci fermeremo in un unico luogo per tutta la durata del gioco, ma dovremo viaggiare per lo spazio, alla ricerca di un rifugio sicuro, della nostra identità e di una vita migliore.

Nel seguito interpretiamo sempre uno sleeper, ma dal retroterra molto differente. Il gioco inizia infatti con la fuga dal nostro padrone attuale, chiamato Laine, una specie di boss mafioso intergalattico. Ad aiutarci c'è quello che diventerà il nostro primo e più fidato compagno di viaggio, Serafin, uno degli uomini di Laine, nonché nostro amico, che inizialmente non ci spiega le sue motivazioni e che si mostra dispiaciuto per la nostra amnesia, tanto da far capire che ci sta nascondendo qualcosa (che scopriremo giocando). Insieme raggiungiamo una piccola stazione spaziale a bordo di un'astronave mal messa , dove dobbiamo fare rifornimento e accumulare un po' di soldi per acquistare i pezzi che ci servono per riparare il veicolo, così da poter continuare la fuga.

Comunque sia, i limiti non mancano : a ogni nuova tappa del nostro viaggio parte una specie di conto alla rovescia che, una volta esauritosi, indica l'arrivo di Laine e dei suoi scagnozzi. Questa trovata, che sostituisce in parte quella dello Stabiliser (anche se in questo caso non è presente per tutto la campagna), regola il ritmo di gioco, crea una forte tensione, decisamente positiva per il coinvolgimento, e ci costringe a gestire le nostre mosse in maniera più mirata, rendendo chiaro da subito che è impossibile fare tutto.

Questa volta non siamo vincolati dallo Stabiliser, da cui siamo stati liberati da Laine al prezzo dei nostri servizi. Si tratta di un'enorme differenza rispetto al primo capitolo, dove la dipendenza era un elemento centrale del gameplay , che ci costringeva a scelte mirate ad attenuarne gli effetti, facendo ruotare buona parte delle nostre decisioni intorno ai modi con cui reperire il prezioso liquido. In questo modo Jump Over the Age ha potuto esplorare dei nuovi contesti narrativi, per dei sistemi di gioco simili a quelli del primo capitolo, ma più rifiniti e aperti a situazioni impossibili stando al chiuso di Erlin's Eye, collegati oltretutto a dei nuovi sistemi che richiedono un'accorta gestione delle risorse disponibili.

La ciurma e l'italiano assente

Come accennato, i viaggi nello spazio hanno permesso anche l'implementazione di sistemi aggiuntivi, come quello della ciurma, formata da personaggi che si uniscono allo sleeper nel suo viaggio in base alle scelte di dialogo o ad alcune azioni specifiche che si possono compiere nei luoghi visitabili. In effetti in Citizen Sleeper 2 si parla molto e ci sono parecchi testi da leggere, tanto da essere praticamente ingiocabile da chi non conosce l'inglese o una delle altre lingue incluse, tra le quali non c'è l'italiano.

Se non capite l'inglese, lasciate perdere Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Jump Over The Age ha realizzato un titolo graficamente essenziale, come l'originale. Ci sono delle animazioni in più, certo, e ci sono più ritratti per i personaggi e qualche effetto grafico aggiunto qua e là, ma l'impressione per l'intera avventura è quella di trovarsi di fronte a un gioco da tavolo virtuale, in cui tutto ciò che facciamo viene descritto in forma testuale. Questa scelta non è un male in sé, ma è chiaro che padroneggiare l'inglese è essenziale per la fruizione, a meno di non volersi perdere praticamente il meglio (e non capire cosa si sta facendo).

Ma torniamo alla nostra ciurma. Le motivazioni che portano alcuni personaggi a unirsi a noi sono diverse: quasi tutti nascondono un passato burrascoso segnato dalla sofferenza, anche se inizialmente non lo danno a vedere. Ogni componente della ciurma ha la sua storia, che sarà svelata assecondandone le richieste e dedicando dei turni ai loro problemi. Detto questo, avere una squadra nutrita è anche funzionale al nostro obiettivo primario, perché consente di affrontare meglio i pericoli dello spazio, sfruttando le specializzazioni di ciascuno. Inoltre, i nostri compagni ci intrattengono di tanto in tanto con le loro considerazioni, cercandoci per parlare di ciò che gli interessa.

Viaggiare nello spazio apre molte possibilità

Non siamo quindi noi a dover far visita a loro, come avviene nella maggior parte dei giochi di ruolo elettronici, ma sono loro a reagire alle circostante palesandosi e chiedendoci aiuto. Si tratta di una scelta interessante che rende meno prevedibili alcuni rapporti e che consente di concentrarsi maggiormente sul resto. Inoltre, ha l'effetto di rendere più naturali i rapporti con i nostri compagni, che non vengono mai forzati da azioni mirate all'ottenimento di qualche ricompensa, ma diventano parte della nostra vita di fuggiaschi. I vantaggi non mancano, ma sono svincolati dall'empatia, per così dire.