Citizen Sleeper 2: Starward Vector sta ricevendo dei voti davvero ottimi dalla critica

Disponibili le prime recensioni di Citizen Sleeper 2: Starward Vector, che sono davvero ottime e premiano il gioco di Jump Over the Age, con giudizi che vanno dal 10 al 7, ma che mostrano una grande prevalenza di 9 e 8. Insomma, il giudizio medio è ottimo e superiore agli 80 punti di Metacritic, in questo momento, per un gioco che sembra aver mantenuto tutte le promesse, rendendo onore al suo già eccellente predecessore.

In generale, la critica ha apprezzato la capacità dimostrata dallo sviluppatore di innovare la formula fondata con Citizen Sleeper, mettendo ancora di più il focus sulle scelte del giocatore e aumentando il fattore rigiocabilità.