Citizen Sleeper 2 sarà l'ultimo capitolo, almeno in forma di videogioco: il team ha nuove idee

Martin ha spiegato che il team Jump Over the Age ha intenzione di concludere la serie videoludica con questo secondo capitolo, ma questo non rappresenterebbe la fine del franchise in senso assoluto, visto che gli sviluppatori vogliono portarla avanti in una forma diversa.

È stato lo sviluppatore Damian Martin a riferire la questione in una recente intervista pubblicata da Eurogamer, svelando quello che potrebbe essere il futuro della serie, molto apprezzata finora per quanto riguarda i giochi di ruolo.

Sembra proprio Citizen Sleeper 2: Starward Vector sia destinato ad essere l' ultimo capitolo della serie , almeno per quanto riguarda i videogiochi, con il team che ha svelato di avere intenzione di concentrarsi su una forma di intrattenimento diversa per portare avanti il franchise.

Sempre un gioco di ruolo, ma di altro tipo

Alla domanda sulla possibilità che Citizen Sleeper 2: Starward Vector possa rappresentare l'ultimo capitolo, Martin ha risposto "Penso che sia così per i videogiochi. Mi lascerò una porta sul retro da cui potrò passare per scavare di nuovo in questa tomba", riferito.

Uno screenshot di Citizen Sleeper 2

Martin si sente "molto soddisfatto" di quanto fatto con il sequel e spera che anche i giocatori lo trovino una conclusione soddisfacente.

Tuttavia, non è finita del tutto per la sua serie fantascientifica sul capitalismo interstellare. Il "prossimo grande progetto" di Martin sarà infatti un "gioco di ruolo da tavolo di Citizen Sleeper completo", per il quale deve solo "trovare la giusta collaborazione".

Al di là della sua grande narrazione, Citizen Sleeper è in effetti un RPG con aspetti classici gioco basato su tiri di dado, click e scelte narrative fortemente ispirate ai giochi da tavolo, quindi questa potrebbe essere una sua evoluzione naturale.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector arriverà il 31 gennaio su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch e sarà disponibile al lancio nel catalogo del Game Pass. Il mese scorso ne abbiamo visto un nuovo trailer che ha annunciato la data d'uscita, mentre potete conoscerlo meglio nel nostro provato in cui abbiamo tentato di fuggire da Hexport senza troppo successo.