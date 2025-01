SanDisk Creator Phone SSD con MagSafe annunciato al CES 2025

Western Digital ha presentato al CES 2025 un'innovativa soluzione di archiviazione progettata per soddisfare le esigenze dei creatori di contenuti sempre in movimento.

Il SanDisk Creator Phone SSD si distingue come uno dei dispositivi più interessanti della nuova SanDisk Creator Series, lanciata da Western Digital durante il CES 2025. Questa serie è stata progettata per accompagnare i creator in ogni fase del loro processo creativo, dall'ideazione alla realizzazione, e si concentra su strumenti che combinano velocità, capacità e affidabilità. Il Creator Phone SSD, compatibile con dispositivi MagSafe, offre capacità fino a 2TB e velocità di lettura e scrittura rispettivamente fino a 1000MB/s e 950MB/s. Queste caratteristiche rendono il dispositivo ideale per registrare video in alta definizione, inclusi quelli in 4K a 60fps in formato Apple ProRes, direttamente sul drive. La possibilità di trasferire e modificare i contenuti immediatamente elimina colli di bottiglia nel flusso di lavoro, accelerando notevolmente i tempi di produzione.

Resistenza progettata per affrontare ogni sfida Western Digital ha messo al centro del design del SanDisk Creator Phone SSD la resistenza e l'affidabilità. Il dispositivo è rivestito in silicone per garantire la massima protezione contro le cadute, con una resistenza fino a tre metri. Inoltre, è certificato IP65 per resistere a polvere e acqua, offrendo ai creator la libertà di lavorare ovunque senza preoccuparsi di eventuali danni. Queste caratteristiche lo rendono un alleato insostituibile per i professionisti che operano in ambienti dinamici e imprevedibili. Il SanDisk Creator Phone SSD. Oltre a velocità e resistenza, il SanDisk Creator Phone SSD punta a semplificare la vita dei creator grazie a funzionalità avanzate. Tra queste, spicca l'integrazione con Adobe Creative Cloud, che offre un mese gratuito di accesso agli strumenti professionali di Adobe. Questa iniziativa consente di iniziare a modificare i contenuti non appena registrati, ottimizzando ogni fase del processo creativo e riducendo i tempi di attesa tra la produzione e la post-produzione. Il Creator Phone SSD supporta anche la registrazione diretta su disco, eliminando la necessità di spostare i file tra dispositivi. Questa funzionalità, unita alla compatibilità con MagSafe, permette una connessione stabile e affidabile al dispositivo, assicurando un workflow senza interruzioni.