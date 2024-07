L'SSD NVMe WD_BLACK SN850X per PC e PS5 ha ora il taglio 8TB, ma pochi se lo potranno permettere

Western Digital ha annunciato l'arrivo dell'unità WD_BLACK SN850X NVMe SSD da 8TB, un nuovo traguardo nel mondo dello storage per il gaming. L'unità è disponibile sia con che senza dissipatore, e promette velocità fino a 7300 MB/s, esattamente come i modelli da 1TB, 2TB e 4TB già disponibili sul mercato.

Il nuovo taglio conferma anche una serie di funzionalità avanzate, come Predictive Loading, Overhead Balancing e Adaptive Thermal Management (ATM), progettate per ottimizzare le prestazioni e garantire un'esperienza di gioco sempre al top. Inoltre, la WD_BLACK Dashboard, scaricabile per Windows, permette di attivare automaticamente la modalità Game Mode 2.0, che ottimizza ulteriormente le prestazioni durante le sessioni di gioco.

WD_BLACK SN850X da 8TB

Con una capacità di 8TB, il nuovo modello di WD_BLACK SN850X offre spazio sufficiente per archiviare un'ampia libreria di giochi, registrazioni di live stream, contenuti multimediali e molto altro. Questa unità è la soluzione ideale per chi non vuole scendere a compromessi sulla quantità di dati archiviati. Tutto questo però non è gratis: l'unità WD_BLACK SN850X NVMe SSD da 8TB senza dissipatore sarà disponibile a partire dal 29 luglio al prezzo di 984,99 euro. Il prezzo della versione con dissipatore, compatibile di fabbrica con PS5, non è ancora stato annunciato, ma immaginiamo possa superare agevolmente il muro dei 1.000 euro.

E voi che cosa ne pensate? Sareste disposti a spendere così tanto per non avere più problemi di spazio per i vostri giochi oppure preferite optare per tagli più economici? Tra l'altro si tratta di un ottimo SSD, come abbiamo avuto modo di provare nella nostra recensione del WD Black SN850X nel taglio da 1TB.