WD Black SN850X: la recensione dell'SSD PCIe 4.0 con dissipatore per PC e PS5

Nelle ultime settimane abbiamo però potuto constatare come questo passaggio generazionale sia ancora poco sfruttato nei giochi (e non solo): le differenze tra i vari modelli testati, infatti, si sono notate sì nei benchmark, meno quando abbiamo avviato effettivamente un videogioco. A quel punto le prestazioni si sono appiattite a prescindere dalle velocità di picco: certo, i risultati segnano un abisso rispetto a quanto ci avevano abituato HDD e SSD SATA, e sono comunque significativi nel confronto con gli SSD PCIe 3.0, ma tra un SSD PCIe 4.0 e un altro, anche di due generazioni diverse, non si ha la percezione di un vero cambio di passo. Vi anticipiamo che è così anche con il nuovo SSD di Western Digital.

La cache DRAM è variabile in base alla capacità del drive, mentre la longevità si attesta sui soliti 1200 TB scritti sull'unità da 2 TB e 600 su quella da 1 TB (2400 in quella da 4 TB), con garanzia di 5 anni. Le dimensioni sono standard, con il dissipatore a basso profilo perfettamente compatibile con PS5: 80 x 23.4 x 8.8 mm. Sulla parte superiore del dissipatore, che richiama le linee classiche dei dischi Western Digital, troviamo anche una piccola luce RGB che a nostro avviso non apporta molto al risultato complessivo in termini di "luminosità" delle componenti del PC.

I prezzi di listino sono rispettivamente di 178,99 € per la versione da 1 TB (163,99€ senza dissipatore) e 342,99 € per quella da 2 TB (328,99€ senza dissipatore); la versione da 4 TB costa ben 752,99€, senza dissipatore. La media degli altri SSD ha prezzi leggermente inferiori, ad eccezione del Samsung 990 Pro (qui la nostra recensione) . E proprio come Samsung, anche Western Digital implementa una versione aggiornata del proprio controller proprietario, abbinato alla tecnologia V-NAND.

L'SSD WD Black SN850X promette prestazioni di fascia altissima. Parliamo di 7300 MB/s in lettura sequenziale e 6,300 MB/s in scrittura sequenziale, mentre lettura e scrittura casuale si attestano rispettivamente su 800 mila e 1100 mila IOPS. L'SSD, di tipo M.2 con interfaccia PCIe 4.0, viene venduto nei tagli da 1 TB e da 2 TB, con o senza heatsink e luce RGB, mentre il taglio da 4 TB è venduto solo in versione liscia. Per questo specifico modello Western Digital ha puntato forte sul mondo del gaming, implementando anche una Game Mode dedicata nella dashboard.

Prestazioni

La parte posteriore del WD Black SN850X con dissipatore

Come già anticipato, per questa recensione abbiamo provato il modello da 1 TB dell'SSD WD Black SN850X. Lo abbiamo fatto sulla nostra fidata scheda madre GIGABYTE Z590D, così da mantenere coerenza di risultati con tutti gli SSD provati quest'anno. I test hanno evidenziato subito ottime velocità di picco ma, proprio come accaduto con il Samsung 990 Pro citato poco fa, anche questo modello risulta meno veloce del previsto. Con CrystalDiskMark siamo costantemente sui 6500 MB/s in velocità di lettura sequenziale e 5900 MB/s in velocità di scrittura sequenziale.

Le prestazioni su CrystalMark di WD Black SN850X 1TB con dissipatore

Spostando un singolo file da 150 GB, la velocità media si è attestata sui 1600 MB/s, con picchi vicini ai 1800 MB/s. Le temperature si mantengono sui 40 gradi e superano di poco i 60 solo sotto sforzo: non male. Il Black SN850X ha anche un software dedicato che permette di vedere il suo stato di salute e altre informazioni utili, oltre ad alcuni strumenti e opzioni aggiuntive. Tra le novità citiamo la Game Mode 2.0, che permette di sostituire la Game Mode originale (comunque presente) aggiungendo la possibilità di attivare delle impostazioni automatiche che rilevano l'avvio dei giochi. Nei test, comunque, non abbiamo notato grossi benefici pratici, giusto qualche secondo in meno per alcuni caricamenti.

Su PS5 la velocità di lettura riconosciuta dalla console è di 6287 MB/s, ma anche in questo caso le prestazioni sono in linea con quelle degli altri modelli. Impieghiamo i soliti due minuti per portare 150 GB dalla memoria M.2 interna al nostro Samsung, con il processo inverso che richiede circa 12 minuti.

Anche i tempi di caricamento dei singoli giochi non sorprendono particolarmente. The Last of Us Remastered per PS4 si avvia in 34 secondi e impiega 11 secondi per il caricamento di un file di salvataggio. Returnal richiede 35-40 secondi per entrare in partita (il tempo può variare leggermente in base a dove il gioco vi fa riprendere a giocare); The Last of Us Parte 1, infine, impiega solo 12 secondi per l'avvio e 9 per caricare una partita salvata.