Josef Farez aggiorna sui lavori del suo prossimo gioco: possiamo sperare in un annuncio ai TGA?

Hazelight Studios, lo sviluppatore svedese che ha realizzato A Way Out e It Takes Two, ha fornito un aggiornamento sul suo prossimo gioco, per ora senza nome. Il responsabile dello studio Josef Fares ha dichiarato che lo studio sta facendo "buoni progressi" sul videogioco, ma ha avvertito che c'è ancora "molto da fare". Pare quindi che l'uscita non sia affatto vicina: potrebbero però esserci degli annunci ai The Game Awards 2022?

"Sta sicuramente andando nella giusta direzione", ha spiegato Fares. "E sarà qualcosa di veramente fantastico". Fares ha poi aggiunto che, qualunque sia il gioco, sarà una "sorpresa in senso positivo". E ha aggiunto: "Fidatevi di me... vi lascerà a bocca aperta". Va notato però che Fares tende a ripetere queste parole ogni singola volta che gli chiedono del gioco e lo stesso aveva fatto con It Takes Two: quest'ultimo si è effettivamente rivelato un gran gioco, quindi forse potremmo fidarci anche questa volta del suo entusiasmo.

Come detto, inoltre, Fares parteciperà ai The Game Awards 2022 per consegnare il premio "Gioco dell'anno", ma non si sa se annuncerà o meno il prossimo gioco di Hazelight. Ovviamente i fan sperano che sia così, ma per ora non ci sono indicazioni in merito.

Questi sono gli attimi prima della tragedia, un momento drammatico di It Takes Two

Ricordiamo che dopo aver lavorato con Starbreeze e 505 Games per Brothers: A Tale of Two Sons, Electronic Arts ha stretto accordi con Hazelight per pubblicare A Way Out (2018) e It Takes Two (2021). Il primo è una crime story tra due uomini che si conoscono in prigione e fuggono per scovare un criminale del quale vogliono vendicarsi. La seconda è un'avventura platform e d'azione nella quale due genitori in crisi vengono trasformati in bambole e devono viaggiare in una versione immaginifica della propria casa per ritornare umani e salvare il proprio matrimonio.

Tutti i giochi Farez sono sempre stati fondati sulla cooperativa e It Takes Two ha ottenuto un grande successo di critica e pubblico, vincendo vari premi e vendendo oltre 7 milioni di copie, secondo i dati più recenti.