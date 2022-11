EA pubblicherà un gioco "importante" prima di aprile 2023: per i fan è Star Wars Jedi: Survivor

Electronic Arts ha condiviso il proprio resoconto finanziario e ha indicato una serie di informaizoni riguardo alla pubblicazione dei propri giochi. Un dettaglio interessante che si può notare è legato al fatto che vi è un gioco di una IP "importante" in uscita prima di aprile 2023. Ufficialmente non sappiamo quale sia, ma per i fan dovrebbe essere Star Wars Jedi: Survivor.

L'informazione proviene da una diapositiva del resoconto finanziario, dedicata ai giochi in pubblicazione nell'anno fiscale 2023 (ovvero da aprile 2022 a marzo 2023). Lì, vediamo che nel quarto trimestre (gennaio - marzo 2023) sono in pubblicazione giochi noti come Dead Space, PGA Tour, Super Mega Baseball, Wild Hearts e infine una "IP importante".

Non ci sono conferme, ma i fan pensano che sia propri Star Wars Jedi Survivor anche perché il giornalista Jeff Grubb ha affermato che il gioco di Respawn arriverà proprio entro marzo 2023, insieme al libro Battle Scars. Grubb ritiene che EA inizierà a fare pubblicità al gioco da dicembre 2022, periodo perfetto grazie alla presenza dei The Game Awards 2022. Ripetiamo comunque che per il momento si tratta solo di speculazioni.

Star Wars Jedi: Survivor è il seguito di Star Wars Jedi: Fallen Order nel quale abbia interpretato Cal Kestis, padawan sopravvissuto all'Ordine 66 e, dopo anni, pronto a una nuova avventura sul sentiero della Forza. Survivor sarà ambientato alcuni anni dopo la fine del primo capitolo e, sulla base delle presentazioni per ora avvenute, sarà un capitolo più oscuro.

Sappiamo ancora molto poco di questo gioco, a iniziare dalla data di uscita. Speriamo che le supposizioni siano corrette e che a partire da dicembre vengano fatti nuovi annunci.