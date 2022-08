Star Wars Jedi Survivor: la data di uscita è la stessa di Battle Scars per Jeff Grubb

Come vi abbiamo riportato, Star Wars Jedi Battle Scars e The Art of Star Wars Jedi Survivor sono due nuovi libri in arrivo, dedicati a Cal Kestis. Il primo è un romanzo e uscirà a marzo 2023. Secondo Jeff Grubb, il nuovo gioco sarà disponibile insieme al libro.

Come potete vedere, Jeff Grubb scrive: "Il libro che ha luogo tra Fallen Order e Survivor è in arrivo a marzo [2023]". In un secondo tweet aggiunge che anche il gioco arriverà nello stesso periodo, riferendosi ovviamente a Star Wars Jedi Survivor.

Star Wars Jedi Battle Scars è un romanzo ambientato, come detto, tra Fallen Order e Star Wars Jedi Survivor. Il lasso di tempo intercorso tra i due giochi è di cinque anni, quindi vi è molto spazio per una o anche più avventure. Sappiamo che il romanzo seguira le vicende di Cal Kestis e dell'equipaggio della Mantis. Senza avere più informazioni non possiamo sapere se la storia del libro sarà importante per Survivor, ma non crediamo che sarà questo il caso. Probabilmente sarà solo un'aggiunta all'immensa lore e narrativa canon di Star Wars.

Ovviamente quanto indicato da Grubb è solo un rumor, fino a prova contraria. È in arrivo il Disney & Marvel Games Showcase (qui le date e i dettagli): è credibile che scopriremo qualcosa di nuovo in tale occasione.

Infine, ecco qui i dettagli sui due libri di Star Wars.