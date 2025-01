L'ultima patch di Star Wars Jedi: Survivor risolve i problemi su PS5 Pro? Digital Foundry fa chiarezza

Pochi giorni fa Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per di Star Wars Jedi: Survivor mirato per risolvere alcuni problemi legati relativi alla versione PS5 Pro , che per certi versi offriva una qualità dell'immagine persino inferiore a quella della console base. Digital Foundry ha realizzato una nuova video analisi per scoprire se la patch è bastata per risolvere tutte le magagne.

Miglioramenti evidenti, ma rimane qualche problema

In particolare Digital Foundry fa notare come i problemi di flickering della vegetazione e della nebbia volumetrica siano stati in larga parte risolti e in generle la qualità dell'immagine appare migliore. Come accennato non tutti i problemi sono stati risolti, ad esempio ora è presente un effetto vignettatura ai bordi dello schermo e rimangono dei disturbi all'immagine con le geometrie opache.

Come fa notare Digital Foundry, il PSSR è una tecnologia in evoluzione che migliorerà nel tempo, un po' come visto con il DLSS e l'FSR di NVIDIA e AMD, dunque è probabile che in futuro vedremo dei passi in avanti con i prossimi giochi in uscita con supporto a PS5 Pro. Forse uno dei primi banchi di prova per vedere dei miglioramenti in questo senso potrebbe essere Kingdom Come: Deliverance 2, in arrivo il 4 febbraio, di cui è già possibile vedere un video comparativo tra PS5 Pro e le altre piattaforme grazie a ElAnalistaDeBits.