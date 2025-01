Star Wars Jedi: Survivor ora funzione correttamente anche su PS5 Pro, due mesi dopo

I dettagli della correzione per PS5 Pro di Star Wars Jedi: Survivor

L'annuncio è avvenuto su Reddit, tramite il sub-reddit del videogioco, dove l'account ufficiale EA-StarWars ha scritto: "Una patch per PS5 per Star Wars Jedi: Survivor arriva oggi [15 gennaio]. Questa correzione sistema alcuni problemi specifici per PS5 Pro. Il gioco è aggiornato alla versione più recente di PSSR, è stato ridotto lo sfarfallio del fogliame, sono stati migliorati i riflessi sul fiume Koboh ed è stato ridotto lo sfarfallio nella nebbia volumetrica. Grazie a tutti i nostri giocatori per il feedback. Speriamo che l'inizio del 2025 sia per voi positivo".

L'aggiornamento, come detto, è pensato precisamente per PS5 Pro, quindi non dovrebbe arrivare alcun update se giocate su PC o su Xbox Series X | S. Speriamo che la versione della console Sony sia ora ottimizzata e che non emergano altri problemi.

Parlando sempre della serie, vi segnaliamo che Star Wars Outlaws si conferma un flop: non rientra neppure tra i 40 giochi più venduti in Europa nel 2024.