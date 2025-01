Star Wars Outlaws si conferma un flop: non rientra neppure tra i 40 giochi più venduti in Europa nel 2024

Chiaramente parliamo di un risultato tremendamente negativo per un gioco tripla A con dei costi di produzione sicuramente elevatissimi, tra l'altro appartenente a un franchise molto famoso come quello di Guerre Stellari. Giusto per rendere l'idea, VGC afferma che Outlaws ha venduto meno rispetto a Star Wars Jedi: Survivor nel 2024 , nonostante il titolo di EA sia uscito l'anno prima e a sua volta non si sia rivelato un grande campione d'incassi.

Era chiaro già da tempo che Star Wars Outlaws non si è rivelato il successo commerciale auspicato da Ubisoft, ma stando ai dati in possesso del portale VGC parliamo di un flop commerciale atroce: l'action adventure di Massive Entertainment è solo al 47° posto della classifica dei giochi più venduti in Europa durante il corso del 2024.

Ubisoft è ufficialmente in vendita

Precisiamo che alla fine dello scorso anno, Christopher Dring (l'autore dell'articolo di VGC) aveva svelato che in Outlaws in realtà si era classificato al 45esimo in Europa: non sappiamo se il dato sia diverso in quanto basato su numeri di vendita dell'anno ancora non definitivi o altro, ma in ogni caso non cambia di una virgola la situazione. A ogni modo l'informazione è inclusa all'interno di un editoriale di VGC che discute di come le vendite sottotono di Outlaws (già confermate da Ubisoft in precedenza), i numeri negativi e la conseguente chiusura di XDefiant e altri progetti naufragati o di scarso impatto commerciale hanno creato una crisi profonda in Ubisoft, che hanno portato il CEO Yves Guillemot ad annunciare i piani per una vendita della compagnia e, contestualmente, il rinvio di Assassin's Creed Shadows di alcune settimane motivato da scelte strategiche interne alla compagnia.

Kay Vess, la protagonista di Assassin's Creed Outlaws

Per quanto riguarda Star Wars Outlaws più nello specifico, oltre a delle vendite sottotono, il gioco è stato generalmente accolto tiepidamente sia dalla stampa che dai giocatori. Dopo il lancio sono usciti una serie di aggiornamenti mirati a risolvere alcuni delle problematiche del gioco e il primo DLC, Wild Card, per quanto gli sforzi di Ubisoft e i nuovi contenuti non sembrerebbe aver risollevato le vendite.