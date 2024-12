Vendite dei nuovi giochi in calo del 29% nel 2024, Dragon Age: The Veilguard fuori dalla top 50

È arrivato il momento di tirare le somme sul 2024. Christopher Dring di Gamesindustry.biz ha condiviso alcuni dati relativi ai nuovi lanci avvenuti nel corso dell'anno in Europa, svelando che complessivamente le nuove uscite hanno venduto il 29% in meno rispetto al 2023 , con un titolo importante come Dragon Age: The Veilguard che non è riuscito a entrare nella top 50 .

Ai giocatori non interessano i nuovi giochi

Ora vediamo la lista, basata sui dati di GSD, che include solo i giochi usciti nel 2024. Viene fatto notare che mancano alcuni titoli (ad esempio Black Myth: Wukong e Palworld), che avrebbero ottenuto posizioni elevate se fossero stati disponibili dati sufficienti, purtroppo non forniti dagli editori. Un caso simile si è verificato lo scorso anno con Baldur's Gate 3, poiché GSD raccoglie solo i dati di vendita digitali dalle aziende partecipanti (principalmente grandi editori e sviluppatori).

Nemmeno a dirlo, EA Sports FC 25 è primo in classifica

EA Sports FC 25 (#1 in assoluto) Call of Duty: Black Ops 6 (#3) Helldivers 2 (#6) Warhammer 40k: Space Marine 2 (#12) Dragon Ball: Sparking! ZERO (#13) The Last of Us Part II Remastered (#20) Super Mario Party Jamboree (#22) - solo vendite fisiche Astro Bot (#34) Dragon's Dogma 2 (#37) - - Final Fantasy VII Rebirth (#43) - Star Wars Outlaws (#45) - - - - Dragon Age: The Veilguard (#68)

Complessivamente, i cinque titoli più venduti del 2024 in Europa sono stati EA Sports FC 25, EA Sports FC 24, Call of Duty: Black Ops 6, GTA V e Hogwarts Legacy. Quindi solo due su tre sono stati lanciati nel corso dell'anno corrente. Da notare che appartengono a serie affermate di lungo corso. Considerando le prime dieci posizioni, c'è praticamente un solo gioco nuovo che non appartiene a una serie storica, nonostante sia anch'esso un secondo capitolo (Helldivers 2).

Solo sei nuove uscite sono entrate nella top 20, e una di queste (The Last of Us Part II) era una versione rimasterizzata di un gioco del 2020.

Giochi come Astro Bot, Dragon's Dogma 2 e Final Fantasy VII Rebirth non hanno venduto abbastanza copie per entrare nella top 30. Star Wars Outlaws e Dragon Age: The Veilguard hanno avuto delle performance deludenti in Europa, con quest'ultimo che non è riuscito a entrare nella top 50. Ai giocatori sembrano interessare sempre di meno i giochi nuovi, a parte alcuni casi molto specifici, e sembrano gettarsi sempre di più sui giochi degli scorsi anni e sui live service.