Licenziamenti tra i dirigenti del team di Star Citizen per provare a rispettare le scadenze

Cloud Imperium Games, lo studio di sviluppo di Star Citizen, sarebbe in subbuglio per il licenziamento di alcuni dirigenti. L'obiettivo è quello di riuscire a rispettare le scadenze legate al simulatore spaziale più grande di sempre, già in ritardo di anni e anni, e di Squadron 42, il suo modulo / campagna single player, anch'esso in fortissimo ritardo.

Almeno tre dirigenti di Cloud Imperium Games sarebbero stati licenziati, secondo fonti vicine allo studio raccolte da Insider Gaming. Non è chiaro esattamente di quali ruoli si tratti, ma questi leader avevano complessivamente circa 25 anni di esperienza.