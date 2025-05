Star Citizen di nuovo sotto attacco per le sue microtransazioni predatorie

Per il lancio di Star Citizen mancano ancora anni, ma nel frattempo non sono mancate polemiche per le sue microtransazioni, considerate predatorie da molti. Nell'ultimo caso, Cloud Imperium è finita sotto accusa per un nuovo miglioramento delle astronavi di Star Citizen. Pubblicato il 15 maggio, l'ultimo aggiornamento ha introdotto le Flight Blades, un componente che si inserisce in una porta del computer di bordo e consente di scambiare velocità con manovrabilità, o viceversa. La reazione della comunità non è stata per nulla positiva.