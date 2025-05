Boruto: Naruto the Movie arriva finalmente al cinema anche in Italia, ecco data di uscita e trailer

Boruto: Naruto the Movie Sarą visibile nei cinema italiani dal 23 al 25 giugno , grazie a un evento speciale che porterà la pellicola, completamente doppiata in italiano, in una selezione di sale dalle nostre parti, il cui elenco verrà però svelato solo dal 29 maggio.

Ci sono voluti ben dieci anni ma alla fine Boruto: Naruto the Movie arriverà al cinema anche in Italia , come annuncia in via ufficiale il trailer di Yamato Animation visibile qui sotto che comunica la data di uscita del film nelle sale italiane.

Un'occasione da non perdere

Il film è uscito originariamente nel 2015 in Giappone e non è mai stato distribuito prima in Italia nei cinema, dunque si tratta di un'occasione storica, proposta da Nexo Studios e Yamato Video, in arrivo il mese prossimo ma solo per tre giorni.

Si tratta dell'undicesimo film legato alla serie Naruto, scritto dall'autore originale Masashi Kishimoto insieme ad Ukyo Kodachi (co-autore del manga Boruto, almeno nelle prime fasi) e diretto da Hiroyuki Yamashita che era stato regista anche di varie puntate della serie anime.

È di fatto il film che celebra l'avvio della saga di Boruto, mettendo in scena una versione condensata degli eventi che portano alla precoce maturazione del protagonista in ninja partendo dall'esame dei chunin e arrivando allo scontro con il clan Otsutsuki.

Dal 29 maggio i biglietti per Boruto: Naruto the Movie saranno in vendita sul sito di Nexo Studios, dove verrà pubblicato anche l'elenco dei cinema in Italia che ospiteranno la proiezione del film dal 23 al 25 giugno 2025.