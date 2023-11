Naruto e Boruto: il prossimo gioco potrebbe essere un reboot, la serie Ninja Storm è conclusa

Non ci sono ancora le idee molto chiare sul prossimo Naruto, ma quello che è certo è che Bandai Namco ha voglia di cambiare , che si tratti del genere stesso o dell'angine del gioco. In ogni caso, non ci sarà un altro Ninja Storm, considerando che Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, recentemente uscito, è considerando un po' l'atto conclusivo della serie action di CyberConnect2.

Un nuovo genere o un nuovo engine

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, una scena del gioco

"Per quanto riguarda Naruto, il prossimo sarà un gioco di un genere differente, oppure utilizzerà un engine diverso", ha riferito Bandai Japan durante una conferenza con gli azionisti. "Non sappiamo ancora come sarà, ma vorremmo ripartire da zero", ha spiegato un portavoce.

Inoltre, sembra che ci sia l'interesse a recuperare la storia di Naruto, più che proseguire con quella di Boruto. In base a quanto riferito da una risposta durante la sessione di domande, Bandai ha affermato che "anche se la storia di Naruto è finita vorremmo in qualche modo rilanciarla con un reboot", magari attraverso spin-off, in maniera simile a quanto effettuato con la serie di Harry Potter.

Curiosamente, sembra che dall'intervista non emerga particolare attenzione per Boruto, ma potrebbe trattarsi semplicemente di una volontà di unificare entrambe le serie sotto un'unica denominazione. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections.