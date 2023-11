YouTube Premium ora offre anche videogiochi gratuiti nell'abbonamento: 37 titoli disponibili

Al momento troviamo dunque 37 Playable disponibili in catalogo, ma verosimilmente questi andranno ad aumentare nel prossimo futuro. La cosa particolare è che questi piccoli software si trovano direttamente all'interno di YouTube, ovvero non richiedono alcun download né installazione aggiuntiva.

37 piccoli "Playables"

Un'immagine del catalogo dei giochi presenti in YouTube Premium

Anche per questo motivo, si tratta di giochi molto piccoli in termini di peso e dimensione, ma vi si trovano titoli che funzionano molto bene come passatempi veloci: tra questi ci sono Angry Birds Showdown, Brain Out, Daily Solitaire, The Daily Crossword e vari altri.

All'interno del tab "esplora" è dunque possibile trovare la sezione "Playables" che contiene questi giochi direttamente utilizzabili dagli utenti senza alcun download aggiuntivo. In base a quanto riferito, il catalogo rimarrà a disposizione fino al 28 marzo 2024, ma non sappiamo cosa succeda in seguito a tale data.

Verosimilmente si tratta ancora di una fase di prova allargata, al termine della quale YouTube deciderà probabilmente se proseguire con questo tipo di offerta o meno. Questa iniziativa giunge in risposta all'offerta videoludica già avviata da tempo da parte di Netflix, che a sua volta si inseriva in un trend ormai imperante anche presso altre compagnie come Apple, Amazon e altri.