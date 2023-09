YouTube Playables: confermata ufficialmente la funzione per giocare in streaming

Google ha confermato ufficialmente una nuova funzione chiamata " Playables " in inglese, ovvero dei giochi che possono essere avviati direttamente tramite YouTube su mobile e computer . La funzione è disponibile per un numero selezionato di utenti, quindi potreste non vederla.

La conferma del report sui Playables di YouTube

La nuova funzione è interna a YouTube

A giugno erano già circolati dei report riguardo a questa novità e ora possiamo confermare che sono corretti. Purtroppo per ora non abbiamo molte informazioni su questo nuovo servizio di streaming, precisamente non sappiamo quali siano i giochi che potremo provare.

I report parlavano di "Stack Bounce", un semplice gioco arcade nel quale il giocatore deve far rimbalzare una pallina per rompere dei mattoncini. Si tratta di un classico videogioco riproposto in mille versioni. Di certo non parliamo di uno sforzo di game streaming simile a Stadia, cosa comprensibile visto il recente fallimento.