Google vuole portare su YouTube giochi accessibili all'istante, come su Stadia?

Google ha intenzione di portare su YouTube una linea di giochi accessibili all'istante, sulla falsariga di quanto promesso ai tempi di Stadia: lo riporta il Wall Street Journal, aggiungendo che il nome del progetto è Playables.

L'idea sarebbe appunto quella di rilanciare una delle feature pubblicizzate inizialmente per Google Stadia ma praticamente mai concretizzate, ovverosia la possibilità di lanciare istantaneamente un gioco di cui si sta guardando un trailer o un livestream, ma più in piccolo.

Disponibile su PC, iOS e Android, la funzionalità in questione sarebbe attualmente in fase di test interno e farebbe parte dei piani del CEO di YouTube, Neal Mohan, deter minato a individuare nuove, possibili aree di crescita per la piattaforma.

Interrogata al riguardo, Google non si è sbilanciata: "Il gaming è da tempo uno degli interessi di YouTube e sperimentiamo continuamente nuove funzionalità, ma non abbiamo nulla da annunciare in questo momento", ha dichiarato un portavoce dell'azienda.