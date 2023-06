Mortal Kombat 1: bagarini mettono all'asta i codici dello Stress Test, raggiunti prezzi folli

A quanto pare lo Stress Test Online di Mortal Kombat 1 è particolare ambito da molti giocatori, tanto che i bagarini ne stanno approfittando per racimolare un bel gruzzoletto mettendo all'asta i codici per prendervi parte.

Per chi non lo sapesse, dalle 17:00 di ieri, venerdì 23 giugno, fino alla stessa ora di lunedì 26 giugno, si svolgerà lo Stress Test Online del nuovo picchiaduro di NetherRealm Studios, una fase di testing a numero chiuso a cui sta prendendo parte solo un gruppo ristretto di giocatori che ha avuto la fortuna di ricevere un invito dopo essersi registrato sul sito ufficiale del gioco.

Evidentemente i codici erogati devono essere stati davvero pochi o ci deve essere una grande richiesta da parte di chi non è stato selezionato, o entrambe le cose, visto che alcuni dei codici messi all'asta dagli scalper hanno raggiunto cifre ragguardevoli.

Come segnalato da TheGamer, alcune aste su eBay hanno raggiunto offerte di centinaia di dollari, addirittura una è stata chiusa per 1.000 dollari. Nel momento in cui scriviamo un codice per PS5 e Xbox ha raggiunto 810 dollari dopo 28 offerte e mancano ancora 3 ore e mezza alla chiusura dell'asta. Se consideriamo che il tutto è per l'accesso a un test gratuito che dura tre giorni in totale, stiamo parlando di cifre davvero fuori di testa.

Mortal Kombat 1 sarà disponibile dal 19 settembre 2023 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Ad agosto si svolgerà una closed beta riservata a chi ha preordinato il gioco.