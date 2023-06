Call of Duty per Nintendo Switch dovrà eguagliare o superare gli altri giochi, dice Phil Spencer

Call of Duty per Nintendo Switch dovrà eguagliare o superare la qualità degli altri giochi disponibili sulla console ibrida: lo ha detto Phil Spencer durante la propria testimonianza nell'udienza che vede Microsoft fronteggiare la FTC.

Parlando di Call of Duty su Nintendo Switch dopo Matt Booty, Spencer ha dichiarato che l'obiettivo è quello di realizzare un titolo che sia alla pari se non superiore rispetto alla qualità di altri giochi per Nintendo Switch.

Naturalmente una riduzione per Switch di Call of Duty non potrà mai offrire un comparto tecnico alla pari con le piattaforme di attuale generazione, e in tal senso il CEO di Microsoft Gaming ha detto che in confronto alla versione Xbox Series X le differenze estetiche si noteranno per forza di cose.

Molto probabilmente Microsoft punta a ottenere per Call of Duty risultati simili a quelli delle eccellenti conversioni di DOOM Eternal e Wolfenstein 2: The New Colossus, volendo restare nell'ambito degli sparatutto.